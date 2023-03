Wenn die Alten durchbrennen

Die Mitglieder der Theatergruppe St. Marienkirchen proben derzeit fleißig für ihr aktuelles Stück "Verdammt, die Alten brennen durch" von Martina Göhring. Premiere ist am 31. März.

Zum Inhalt: In der Seniorenresidenz "Leuhmühle" stachelt die unerschrockene Frau Huber ihre Mitbewohner an, an einem Schlager-Casting in Wien teilzunehmen, auch wenn einige schon ein wenig "angeschlagen" sind. Doch als Preis lockt eine Reise in die Karibik und da wollen alle dabei sein! Dieser Plan stößt bei der strengen Heimleiterin Frau Nagl auf massiven Widerstand und auch der erbberechtigte Oliver ist von dem Vitalitätsschub seines Onkels nicht begeistert. Doch keiner hat mit der neuen, pfiffigen Pflegekraft Mustafa gerechnet, der ein Herz für die abenteuerlustigen Oldies hat – und so kommt es, wie es kommen muss, die Senioren starten in ihr großes Abenteuer …

Aufführungstermine im VZ: 31. März und 1. April jeweils 20 Uhr, 2. April: 15 Uhr, Platzkarten gibt es bei den örtlichen Banken

