Wels: Zwei Radfahrer verletzten sich bei Kollision

Ein 54-jähriger Welser fuhr am gestrigen Montag gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg im Ortsteil Oberhaid in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte im dortigen Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Welserin mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Westen und wollte nach rechts auf den östlichen Geh- und Radweg abzubiegen.

Lesen Sie auch: Fünf Autos bei Brand in Linz beschädigt

Der 54-Jährige bog in einem engen Bogen nach links in die Kurve ein und kollidierte mit der nach rechts einbiegenden 65-jährigen Radfahrerin. Diese erlitt bei dem Unfall im Bereich des Unterarmes eine schwere Verletzung. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper