Volksschule übersiedelt mit zwei Klassen ins Schloss Puchberg

Seit Anfang November steht im Bildungshaus Schloss Puchberg alles still. Der zweite Lockdown führte zu einer Welle von Absagen. Einige Kurse und Vorträge wanderten ab ins Internet.

In der Vorwoche erreichte Direktor Helmut Außerwöger eine Anfrage des Magistrates. Um die Kinder der Volksschule 7 in Puchberg coronabedingt auf Abstand zu halten, bat die Schulbehörde Außerwöger um die Bereitstellung leerer Räumlichkeiten: "Es geht um zwei Klassen, die wir beherbergen sollen. Die Hilfe für die benachbarte Volksschule in Puchberg ist für mich eine Selbstverständlichkeit", betont Außerwöger.

Ab heute werden 33 Kinder und die Lehrkräfte beider Klassen ins Renaissance-Schloss übersiedeln, wo für sie bis bis 7. Jänner der Schulunterricht stattfindet. "Wir haben um diese Möglichkeit ersucht, weil wir von allen Welser Volksschulen die kleinsten Klassenräume haben", sagt Direktorin Andrea Kager. Die Kinder der 2b und 1a werden heute ausquartiert. Von Mittwoch bis Freitag werden die Lehrerinnen mit ihren Schützlingen ins Schloss gehen. "Danach schaffen es die Kinder sicher allein", so Kager. Im Unterricht müssen die Kinder ab heute auch Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Herberge im Schloss ist nicht kostenlos: "Wir verrechnen freilich nur die anteiligen Unkosten. Es liegt uns fern, aus der Aufnahme der Volksschüler Profit zu schlagen", erklärt Außerwöger.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Dabei wären zusätzliche Einnahmen willkommen. Das Bildungshaus ist durch die Corona-Krise schwer getroffen. Das kirchliche Seminarzentrum beschäftigt 40 Mitarbeiter, die erneut in Kurzarbeit geschickt werden mussten. "Wir haben wie andere Betriebe um staatliche Hilfe angesucht", berichtet der Direktor. (fam)