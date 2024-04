Verkosten und Feiern in der "Mosthauptstadt"

Start ist am Samstag um 15 Uhr im Veranstaltungszentrum, ab 18 Uhr werden bei der "Samareiner Moststraße" die Moste mit anschließender Siegerehrung präsentiert. Die Bar der Landjugend ist ab 21 Uhr geöffnet.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen im Gemeindezentrum mit der Musikkapelle St. Thomas. Der Obst- und Gartenbauverein schenkt im Samareiner Mostspitz aus. Außerdem findet am "weißen Sonntag" der Kirtag am Marktplatz statt. Auch das Mostmuseum in St. Marienkirchen ist geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper