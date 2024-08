Vater und Tochter bei Sturz mit Motorrad in Hartkirchen verletzt

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis lenkte das Bike gegen 13:15 Uhr auf der B130, der Nibelungen Straße, von Hartkirchen kommend Richtung Passau. Auf dem Sozius saß seine 31-jährige Tochter.

Lokalisierung: Hartkirchen im Bezirk Eferding:

Fahrfehler

Vermutlich wegen eines Fahrfehlers kam er mit dem Motorrad in einer Linkskurve rechts von der Straße ab. Vater und Tochter streiften eine Leitschiene und kamen zu Sturz. Sie erlitten dabei Abschürfungen an den Händen und den Füßen. Der 63-Jährige und die 31-Jährige wurden nach der Erstversorgung von Sanitätern des Roten Kreuzes Hartkirchen in das Klinikum Wels gebracht.

