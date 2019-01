Tag der Kultur überraschend abgesagt: Welser Künstler reagieren enttäuscht

WELS. "Kein Budget" – Stadtrat Reindl-Schwaighofer (SP) kritisiert Bürgermeister Rabl (FP).

Die Stadt als Begegnungsort mit Musik, Schauspiel und bildender Kunst. Dieses Bild vom Tag der Kultur entstand in der alten Polizeipassage am Stadtlpatz. Bild: (WAKS)

Der alle zwei Jahre stattfindende Tag der Welser Kultur wurde überraschend abgesagt. Als Termin war der 13. Mai vorgesehen. Die Veranstaltung soll 2020 nachgeholt werden.

Mehrere Gründe wurden genannt. Der zuständige Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer (SP) spricht von Schwierigkeiten mit der Finanzierung und gibt Bürgermeister Andreas Rabl (FP) die Schuld an der Verschiebung: "Der Grund ist, dass die Budgetmittel von ihm nicht freigegeben wurden. Wir hätten das Geld aus anderen Bereichen zusammengekratzt. Mein Ansuchen an den Bürgermeister, das ich vorigen Dezember abgeschickt habe, blieb aber unbeantwortet."

Daher habe er sich entschlossen, aus Zeitgründen und in Absprache mit dem Vorsitzenden des Kulturbeirats, Walter Rescheneder, den Tag der Kultur heuer nicht zu veranstalten. Inzwischen wurden alle teilnehmenden Kulturschaffenden angeschrieben. 2017 standen 76 Gruppen mit 300 Mitwirkenden im Einsatz. In der Welser Kulturszene reagiert man enttäuscht: "Ich finde es extrem schade, weil dieses Event die ganze Breite des Welser Kulturangebots zeigt. Hoffentlich findet der Tag der Kultur 2020 tatsächlich statt und wird nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben." Die Skepsis dieses Welser Musikers, der namentlich nicht genannt werden will, ist laut Rescheneder unbegründet: "Zu den Schwierigkeiten mit der Budgetierung kann ich nichts sagen, weil ich keinen Einblick habe. Zunächst wollten wir aber den Kulturtag auf den Herbst verschieben. Weil wir mehr Schulen einbinden möchten und nach den Ferien die Vorlaufzeit zu knapp wird, sind wir auf 2020 ausgewichen."

Von einer gänzlichen Absage sei nicht die Rede, versichert Rescheneder. Hinter vorgehaltener Hand wird von überlasteten Mitarbeitern gesprochen, deren Zeitbudget eine derart arbeitsaufwendige Vorbereitung nicht zulässt. Der Ersatztermin für den Tag der Kultur ist der 9. Mai 2020.

Rabl lässt Vorwurf nicht gelten

Den Vorwurf des Kulturstadtrats, dass er kein Geld freigegeben habe, will Bürgermeister und Finanzreferent Andreas Rabl nicht gelten lassen: "Johnny hat den Tag der Kultur nicht budgetiert. Mit einer Umschichtung im Budget hätte er das locker hingebracht. Nach seinem Schreiben im Dezember habe ich ihn um einen Freigabeantrag ersucht, auf den ich bis heute warte."

Das angespannte Verhältnis zwischen Rabl und dem Kulturstadtrat zeigt sich auch bei den Jour-fixe-Terminen mit SPÖ-Vertretern: "Zuletzt hat er dreimal in Folge nicht teilgenommen", bedauert der Bürgermeister.

