Stadtführung: Welser Wirtshaus-geschichten

Bei diesem Rundgang können die Teilnehmer einige alte Welser Wirtshäuser entdecken, die längst in Vergessenheit geraten sind. Man erfährt mehr über die Geschichte der Emanzipation und darüber, wie die wirtschaftliche Unterordnung der Frau in den vergangenen Jahrhunderten den teilweisen Ausschluss aus der geselligen Öffentlichkeit mit sich brachte. Für die Frau blieb in den Gasthäusern oft nur die Rolle der Arbeitenden übrig.

Der Rundgang führt in die Fabrikstraße, auf den Stadtplatz, die Ringstraße und den Kaiser-Josef-Platz und endet in der Bahnhofstraße. Tickets gibt es in der Wels Info am Stadtplatz 44. Beginn ist um 17 Uhr.