Stadt verteilt an Schulen Masken

In der Osterwoche gehen in Wels zwölf von 4615 Kindern in eine der fünf offenen Schulen. Mit der Öffnung von Geschäften nach Ostern werden wieder mehr Schüler erwartet. Die Stadt Wels hat nun 140 Schutzmasken an alle Lehrer verteilt, die in den Schulen eingesetzt sind. Kinder erkranken zwar nur selten am Coronavirus. Sie sind aber Überträger der Krankheit und achten nicht von selbst auf eine regelmäßige Händereinigung oder auf die empfohlene Hust-Nies-Etikette.

