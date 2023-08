Schick herausgeputzt für die Landl-Rallye

Die Rallye in Meggenhofen ist ein Pflichttermin für Oldtimerfans.

Das dritte Augustwochenende ist im Kalender vieler Oldtimerfans rot markiert. Bei der bereits 32. Landl-Rallye in Meggenhofen von 18. bis 20. August treffen sich wieder die Besitzer von Raritäten der Automobilgeschichte im Hausruckviertel, es ist für viele ein Pflichttermin. Bei Schönwetter werden an die 1000 Autos und Motorräder zu sehen sein.

"Auf den begehrten Plätzen im Pfarrhofgarten stehen heuer die Fahrzeuge unter dem Motto ,Alles luftgekühlt‘", sagt Josef Mallinger, der seit 1992 die Landl-Rallye mitorganisiert. Ausgestellt sind Oldtimer und Motorräder mit luftgekühlten Motoren, von VW, Porsche, Puch und vielen mehr.

Die 120 Startplätze für die Rallye am Samstag sind bereits ausgebucht. Der Startschuss für die Ausfahrt erfolgt ab 9.31 Uhr im Minutentakt. Dieses Jahr geht es nach Ried im Innkreis und zur Raaber Kellergröppe. Der Hohlweg mit seinen 26 Kellern wurde 2020 in der ORF-Sendung "9 Plätze, 9 Schätze" zum Oberösterreich-Sieger gekürt.

Der Reinerlös aus den Startgeldern geht heuer wieder an "assista soziale Dienste". Samstagnachmittag machen außerdem rund 20 schicke Cadillacs auf ihrer Ausfahrt des Cadillac BIG Meet in Kremsmünster einen Zwischenstopp in Meggenhofen.

Beginn des Oldtimertreffens ist am Freitag am Gelände des Alten Pfarrhofes mit der Gartenparty ab 15 Uhr und den Clubtreffen von Jaguar, Maserati, Mercedes und BMW.

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst im Festzelt und anschließendem Frühschoppen. Diakon Andreas Hagler wird die Fahrzeuge segnen. Auch eine Flugshow ist geplant.

An die 100 Helferinnen und Helfer kümmern sich in Meggenhofen um das Wohl der Besucher.

Oldtimertreffen in Heiligenberg

Bereits morgen am Feiertag findet in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) das Oldtimertreffen statt, das der Musikverein veranstaltet. Zu sehen sind neben Autos, Mopeds und Motorrädern auch Oldtimertraktoren. Es gibt kein Startgeld, ab 9.30 Uhr können die Oldtimerbesitzer ihr Fahrzeug im Gemeindeamt anmelden, um 11 Uhr startet die gemeinsame Ausfahrt auf der Panoramastrecke. Die Prämierung für das älteste Fahrzeug, den ältesten Teilnehmer, den am weitesten Gereisten und der größten Gruppe beginnt um 13 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Meggenhofen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.