Schicht um Schicht für die Energiewende

Oberflächen und Beschichtungen können in der Energiewende eine entscheidende Rolle spielen: Sie können die effiziente Erzeugung von Wasserstoff, Batterien mit hohem Wirkungsgrad sowie wenig Reibung und Verschleiß an Bauteilen unterstützen.

Deshalb organisierte die FH Oberösterreich am Campus Wels in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung den Workshop "Energiewende – Wenn die Antwort in der Schicht steckt". 75 Experten berieten darüber, wie Oberflächentechnik Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende liefern kann. In 27 Vorträgen präsentierten sie Vorschläge für Wasserstoff, Batterien, Photovoltaik und Windkraft.

