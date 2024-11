Rat auf Draht unterstützt Eltern im Bezirk Eferding

Eine professionelle und kostenlose Onlineberatung rund um Erziehung und Elternschaft bietet elternseite.at von Rat auf Draht in ganz Österreich. Ziel ist, Familien in ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen und ihnen wertvolle Informationen anzubieten. Seit einem Jahr ist die Elternseite im Bezirk Eferding verstärkt aktiv.

Mittels einer Onlineumfrage wurden im Oktober 2023 die Anliegen der Eltern in der Region erfasst. Die Ergebnisse zeigten, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, schulische Herausforderungen sowie die Pubertät jene Themen sind, die Eltern am meisten beschäftigen. Es wurden neue Formate entwickelt, die niederschwellig, unkompliziert und kostenlos in Anspruch genommen werden können.

Einige Maßnahmen konnten, auch dank der Unterstützung des Projektes 21 der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen, bereits umgesetzt werden. Dazu gehört unter anderem der Elternseite-Podcast, in dem Expertinnen und Experten aus der Region zu Wort kommen.

"Wir freuen uns, dass wir in der Region Eferding neue Formate zur Unterstützung der Eltern realisieren können", sagt Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht. "Davon profitieren Eltern in ganz Österreich. Unsere Beratung gibt es kostenlos und auf Wunsch anonym."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper