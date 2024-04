Radprofi Felix Ritzinger löste das Olympia-Ticket

Felix Ritzinger hat es geschafft: Der Felt-Felbermayr-Radprofi qualifizierte sich gemeinsam mit drei Teamkollegen für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Beim entscheidenden Weltcup in Milton/Kanada sicherte sich das österreichische Team den Startplatz für die Bahnbewerbe. Notwendig dafür war ein Platz unter den besten fünf Nationen im Madison. Hinter den großen Radsportnationen Niederlande, Spanien und Portugal schafften die Österreicher in einem engen Duell hinter Tschechien Platz fünf und damit die Teilnahme bei Olympia in Frankreich.

Außerdem qualifizierten sich die Österreicher auch für das Omnium, einen Mehrkampf auf der Bahn. "Unsere Freude ist riesengroß, ein Traum geht in Erfüllung", sagt Felix Ritzinger.

Der Wiener ist einer der vielseitigsten Fahrer im Welser Team. Im Vorjahr überzeugte Ritzinger auch als 1. Österreichischer Meister im Gravel. Diese immer populärer werdende Radsportart wird vor allem auf Schotterstrecken ausgetragen.

