Premiere für die Lange Nacht der Chöre in Wels

In Salzburg ist es schon seit Jahren für viele Musikbegeisterte ein jährlicher Fixpunkt, wenn die Salzburger Altstadt in eine bunte Chorbühne verwandelt wird. In Summe werden 26 Chöre mit mehr als 550 Sängerinnen und Sängern zur Premiere nach Wels kommen.

Gesungen wird von 19.30 bis 22 Uhr an verschiedenen besonderen Schauplätzen in der Welser Innenstadt. Auftritte sind in der Fußgängerzone, in den Minoriten und im Theater Kornspeicher geplant, als Abschluss wird es ab 22.15 bis voraussichtlich 23 Uhr ein großes Finale mit allen teilnehmenden Chören geben.