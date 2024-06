Pfarre Herz-Jesu in Wels lädt am Wochenende zum Mitfeiern des 100-Jahr-Jubiläums

Ihren 100. Geburtstag feiert die Pfarre Wels-Herz-Jesu in der Neustadt. Das Gotteshaus mit seinen beiden 73,5 Meter hohen Kirchtürmen in Nachbarschaft zum Klinikum ist die größte Kirche in Wels und ein Anker für 5600 Katholiken in der Welser Neustadt, aber auch für viele Krankenhauspatienten und deren Angehörige.

Das Jubiläum wird am Wochenende vom 7. bis 9. Juni gebührend gefeiert. Auftakt der Feierlichkeiten ist am Freitag mit der "Langen Nacht der Kirche", die um 18 Uhr beginnt. Der Bachchor führt Werke von Anton Bruckner auf, eröffnet wird die Ausstellung "100 Jahre Herz-Jesu", bei der die Besucher Spannendes aus der Geschichte der Welser Neustadt rund um die Pfarre erfahren. Initiator des Kirchenbaus war Stadtpfarrer Josef Flotzinger. Die Grundsteinlegung – der Grundstein stammt vom Ölberg in Jerusalem – fand 1905 mit Erzherzogin Marie Valerie statt, die Kirchenweihe wurde am 25. Juni 1911 gefeiert. Am Silvestertag 1924 unterschrieb der damalige Bischof das Gründungsdekret der Pfarre Herz Jesu.

Am Samstag können um 10 und 14 Uhr Kirchenführungen besucht werden, um 17 Uhr startet das Programm für die Jugend mit einem "Escape Room" in der Kirche und anschließendem Zelten samt Lagerfeuer auf dem Sportplatz.

Am Sonntag findet die Festmesse um 9.30 Uhr mit anschließendem Pfarrfest mit Kinderprogramm, Tombola und der Krenglbacher Blasmusik statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper