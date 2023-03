Neukirchen: Asylquartier wird nächste Woche belegt

Das neue Asylquartier befindet sich am Marktplatz von Neukirchen.

Nächste Woche werden in der Gemeinde die ersten 15 Personen erwartet, die im Haus Marktplatz 19 unterkommen werden. Laut ersten Informationen des privaten Quartiergebers soll es sich dabei um Menschen aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien handeln. Zugeteilt werden diese von der Abteilung Grundversorgung des Landes Oberösterreich, die das Quartier am 17. Februar geprüft hat. Die neue Asylunterkunft wurde für bis zu 24 Personen genehmigt.

Starker Gegenwind

Gegen das Flüchtlingsquartier gab es im Vorfeld mit einer Resolution aller Parteien an das Land Oberösterreich sowie einer Petition der Freiheitlichen "Nein! zum Asylquartier" starken Gegenwind. Die Petition wurde bisher von 663 Menschen unterstützt, darunter 259 Neukirchnerinnen und Neukirchner. Viele machten in ihren Kommentaren, die sich kurz mit "Sorgen und Ängste um die Sicherheit" zusammenfassen lassen, ihrem Unmut Luft. Gekauft wurde das Wohnhaus wie berichtet von einem Ehepaar aus Linz, das bereits im Innviertel zwei Flüchtlingsquartiere betreibt.

Bei einem Treffen am Donnerstag mit Vertretern der Gemeinde, des ReKI (Regionales Kompetenzzentrum für Integration), der Pfarre und der Polizei gab es eine Erstinformation und eine Besprechung über die weitere Vorgehensweise. "Die Betreuung übernehmen die privaten Quartierbetreiber und die Caritas", sagt Amtsleiter Clemens Stadler, der bei diesem Treffen dabei war. Bürgermeister Raphael Hofinger war wegen eines Auslandsaufenthalts verhindert. Die Bevölkerung wurde über die Gemeinde-App und die Homepage informiert, ein Postwurf ist ebenfalls geplant.

In der Eingewöhnungsphase in den ersten ein, zwei Monaten sollen täglich Betreuungspersonen vor Ort sein, später sind die privaten Quartiergeber zweimal und die Caritas einmal pro Woche in Neukirchen. Die von manchen Bürgern geforderte 24-Stunden-Betreuung wird es jedenfalls nicht geben. Das Regionale Kompetenzzentrum für Integration unterstützt und berät die Gemeinde und die Quartierbetreiber.

