Nach vierjähriger Pause wieder Kino unter freiem Himmel in Wels

2019 fand zuletzt das FilmfestiWels statt, das jahrelang vom Stadtmarketing und zuletzt von einem Wanderkino-Betreiber aus Graz organisiert wurde. Heuer übernimmt das Welser Programmkino die Regie und zeigt vom 18. Juli bis 1. September immer donnerstags bis sonntags eine bunte Mischung aus internationalen und österreichischen Filmen im Schießerhof neben dem Minoritenplatz.

Beim beliebten Sommerkino werden je nach Wetter bis zu 200 Stühle aufgestellt, mit Kinosnacks und Getränken können sich die Besucher beim Gastrobereich am City-Beach am Minoritenplatz versorgen. Da Juli und August im Kino nicht die besucherstärksten Monate sind, hofft das Programmkino auf viele Zuseher und gutes Wetter, gespielt wird aber auch bei Regen. "Wir bieten leichteres Sommerkino mit einer guten Mischung, bei der sich jede Filmfreundin und jeder Filmfreund sicher etwas finden kann", sagen Andrä Steiner und Anna Dobringer vom Programmkino.

Von Komödien bis Western

Filmfans dürfen sich auf österreichische Produktionen wie Josef Haders Erfolgsfilm "Andrea lässt sich scheiden" und Adrian Goigingers prämierten Film "Rickerl" freuen. An internationalen Produktionen werden unter anderem "King's Land" mit Mads Mikkelsen, die Mondlandungskomödie "To the Moon" mit Scarlett Johansson oder den Western "The Dead Don't Hurt" mit Viggo Mortensen und Vicky Krieps gezeigt. Die französische Komödie "Oh la la – wer ahnt den sowas" mit Christian Clavier ist ebenfalls perfekt für leichtes Sommerkino wie "Monsieur Blake zu Diensten" mit John Malkovich oder Liebesbriefe aus Nizza über den dritten und vierten Frühling im Leben.

Das Ticket kostet 9,70; für Schüler/Studenten und Lehrlinge: 8,50 Euro.

Tickets gibt es beim Programmkino Wels, an der Abendkassa und unter www.programmkinowels.at

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger