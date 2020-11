Mutter und Tochter bei Unfall verletzt

Die beiden Frauen waren gegen 10 Uhr gemeinsam auf der B137 in Wallern an der Trattnach Richtung Wels unterwegs. Da die Frau falsch auffuhr, beabsichtigte sie nach links in eine Hauszufahrt einzubiegen, um dort umzudrehen.

Aufgrund nachkommender Fahrzeuge auf der B137 musste sie ihren Pkw zunächst noch auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. Als die 58-Jährige dann quer über die B137 Richtung der gegenüberliegenden Hauseinfahrt fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem nachkommenden 49-jährigen deutschen Lkw-Lenker aus Wels. Die 58-Jährige und ihre Tochter wurden dabei verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht.