Musiksommer Bad Schallerbach feiert 30 Jahre mit 70 Veranstaltungen und vielen Stars

An die 70 Veranstaltungen organisiert Intendant Peter Gillmayr heuer für den 30. Musiksommer Bad Schallerbach und legt dabei die Latte nicht nur bei der Quantität, sondern vor allem bei der Qualität hoch. Der Geiger, Konzertmeister und Dirigent setzt auf eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Kabarettabenden und literarisch-musikalischen Veranstaltungen mit heimischen Schauspielgrößen.

Für das Jubiläumsjahr hat Gillmayr eine Reihe von Stars und Ensembles engagiert, die in ihrem Fach als die Weltbesten gelten, beispielsweise Voces8, Quatuor Ebène oder das Signum Saxophone Quartet.

Zwei "Jedermänner" zu Gast

Es kommen die "Jedermänner" Tobias Moretti und Philipp Hochmair, die Opernball-Moderatoren Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz, Sänger Konstantin Wecker, Countertenor Alois Mühlbacher, "The Tiger Lillies", Erika Pluhar und viele mehr.

Philipp Hochmair tritt am 27. April mit den Salonisten auf. Bild: Marie Menz

Heuer gibt es außerdem einen Schubert-Schwerpunkt mit zehn Konzerten. Alle Liederzyklen des Lieblingskomponisten von Gillmayr werden zu hören sein.

Außerdem feiern die Salonisten 20-Jahr-Jubiläum. Am 2. Februar steht mit dem Vocalensemble Armacord Leipzig die Premiere von "Italianità – Wo die Citronen blüh’n" auf dem Programm.

Eigenproduktionen mit den in verschiedenen Formationen aufspielenden Salonisten entstanden beispielsweise bereits mit Birgit Minichmayr, Nina Proll, Maria Köstinger und Jürgen Maurer, Karl Markovics, Erwin Steinhauer oder Andreas Vitasek als "Herr Karl". "Unsere Eigenproduktionen werden im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich exportiert, es sind bereits Unmengen an Sachen entstanden", sagt Gillmayr.

Musiksommer-Intendant Peter Gillmayr Bild: Julien Mignot

An die 80 Konzerte im Jahr spielt der leidenschaftliche Musiker selbst, so etwa konzertierte der 65-jährige Gallspacher gerade in der Schweiz mit dem aufstrebenden Bariton Daniel Gutmann.

Begonnen hat die 30-jährige Geschichte des Musiksommers Bad Schallerbach mit den "Donnerstagsserenaden" in der Wandelhalle in Bad Schallerbach. Zeitlich hat sich der Musiksommer zu einem Festival über das ganze Jahr ausgedehnt. Förderungen kommen vom Land und Bund, außerdem ist der Musiksommer Kooperationspartner der Vitalwelt Bad Schallerbach.

Neben dem Atrium Bad Schallerbach ist die evangelische Kirche in Wallern aufgrund ihrer einzigartigen Akustik der zweite Veranstaltungsort.

Junge Talente fördern

"Wichtig war mir immer auch, junge Talente zu engagieren und zu fördern", sagt der pensionierte Musikpädagoge etwa über die aufstrebende junge Pianistin Eva Gevorgyan, die im Vorjahr ihre Österreichpremiere beim Musiksommer feierte. Der heutige Starpianist Ingolf Wunder war erst 14 Jahre alt, als er bei Gillmayr sein erstes Konzert spielen durfte. Auch er wird heuer wieder zu Gast sein.

Alle Infos und Termine unter: musiksommerbadschallerbach.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.