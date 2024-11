Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall auf der B1 in Wels

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lkw-Lenker an einer akuten Bronchitis leidet.

Ein 77-Jähriger war gegen 18.10 Uhr auf der B1 unterwegs. An der Kreuzung mit der Uhland- bzw. Mathias-Schönerer-Straße hielt er sein Fahrzeug an einer roten Ampel an, hinter ihm kam ein 61-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land zum Stehen. Die beiden warteten die Rotphase ab, als ein 40-jähriger Welser mit seinem Lkw nahezu ungebremst auf den Wagen des 61-Jährigen auffuhr. Eine Kettenreaktion war die Folge: Der 61-Jährige wurde beim Zusammenstoß mit Wucht auf das Auto des 77-Jährigen geschoben.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lkw-Lenker an einer akuten Bronchitis leidet. Er gab an stark übermüdet und dadurch vermutlich kurz eingeschlafen zu sein.

Der 61-Jährige und zwei weitere Personen, die sich mit ihm im Fahrzeug befanden, wurden ebenso wie der Lkw-Lenker verletzt und mussten nach der Erstversorgung am Unfallort ins Klinikum Wels gebracht werden. Der 77-Jährige blieb unverletzt.

