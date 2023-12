LILO soll bis nach Aschach fahren – Projektstart weiter unklar

Seit 2019 fahren auf der Strecke der Aschacher Bahn zwischen Krenglbach und Aschach an der Donau nur noch Güterzüge: Die ÖBB stellten damals unter großem Protest der lokalen Bevölkerung alle Passagierzüge ein. Pläne zur Wiederbelebung wurden bisher nur als Randnotiz zum LILO-Ausbau und zur Errichtung der neuen Linzer Stadtbahn erwähnt.

Mit 1. Jänner 2024 übernimmt die "Schiene OÖ GmbH", die über die Verkehrsholding zu 100 Prozent im Besitz des Landes steht und unter anderem auch für die Linzer Stadtbahn zuständig ist, die Betriebsführung der Aschacher Bahn. Es ist ein Vorbote der geplanten Reaktivierung eines Teils der Strecke für den Personenverkehr: Die acht Kilometer Schienen zwischen Eferding und Aschach sollen elektrifiziert werden und als Verlängerung der LILO dienen. Keine derartigen Pläne gibt es aktuell für den Abschnitt Eferding-Haiding (Gemeinde Krenglbach).

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) spricht von einem "historischen Moment in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich. Wir legen mit dieser Übernahme das Fundament für eine verbesserte und effizientere Verkehrsanbindung." Aschach und die umliegenden Gemeinden sollen laut Steinkellner besser an den öffentlichen Verkehr angebunden werden.

Neue Fördermöglichkeiten

Mit der Übernahme der Aschacher Bahn gilt die Schiene OÖ nun auch offiziell als Privatbahn – und hat damit Zugang zu eigenen Fördermitteln des Bundes. Neben der Planung der Linzer Stadtbahn sollen diese Gelder auch dazu dienen, den Bahnhof Eferding umzubauen und ihn auf den geplanten 15-Minuten-Takt vorzubereiten.

Mit konkreten Plänen hält sich das Land noch zurück. Der Eferdinger Bahnhof solle bis 2030 modernisiert werden, für die Elektrifizierung der Strecke Aschach-Eferding gibt es noch gar keinen Zeithorizont. Fest steht nur, dass ebenfalls bis 2030 der Güterverkehr auf der Strecke für die ÖBB möglich bleiben muss. Diese sind vorerst auch noch mit der Betriebsführung betraut, bis eine neue Regelung gefunden wird – logischer Kandidat wäre die LILO-Betreiberfirma Stern und Hafferl, auch dazu gibt es aber noch keine Aussagen von offizieller Seite.

SPÖ-Bezirksvorsitzender und Landtagsabgeordneter Thomas Antlinger war einer der größten Kritiker der Einstellung des Personenverkehrs auf der Aschacher Bahn. Er begrüße grundsätzlich das Bekenntnis Steinkellners zum Projekt, sagt er der Welser Zeitung. "Damit es nicht bei einem Lippenbekenntnis bleibt, braucht es aber einen Zeitplan. Auch die Perspektive 2030 für den Bahnhof ist etwas mager, da lässt man sich alle Möglichkeiten offen", sagt Antlinger.

