Lange Nacht der Kirchen: Das Programm in Wels, Lambach, Scharten und Peuerbach

WELS/LAMBACH/SCHARTEN/PEUERBACH. In ganz Oberösterreich öffnen am Freitag, 2. Juni, wieder die Kirchen ihre Türen und laden zum Mitmachen, Innehalten und Feiern ein. Hier eine kleine Auswahl des Programms in der Region Wels, Grieskirchen und Eferding.

In Wels können sich Mutige unterstützt von einem Profiteam vom Cordatushaus abseilen. In der evangelischen Christuskirche beginnt um 19 Uhr ein Musik- und Tanzprogramm mit der Siebenbürger Volkstanzgruppe, "Choice of Voice" und dem Posaunenchor.

Vor der katholischen Stadtpfarrkirche gibt es eine Begegnungszone, das Motto dort: "Glauben heißt Lachen in ernster Zeit". Im Pfarrzentrum findet ein Repaircafé statt. Zum Finale singt um 21.30 Uhr der "A cappella Chor Wels".

Scharten ist erstmals bei der "Langen Nacht der Kirchen" mit gelebter Ökumene dabei, gestaltet wird das Programm vom Volksbildungswerk. Beginn ist um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Scharten, der katholische und evangelische Kirchenchor stimmen musikalisch ein. Die Besucher erfahren mehr zur Kirchengeschichte, bei einem Kirchenquiz warten schöne Preise. Ab 22 Uhr treten "Dance Company Variable" und die "Golden Girls" auf. Außerdem gibt es Bordunmusik verschiedener Nationen mit Orgelbegleitung zu hören. Der Rupertikeller wird für diesen Abend wieder wachgeküsst.

In Peuerbach stehen unter anderem eine Kinder-Kirchen-Rallye, Turm- und Dachbodenführungen, Musik und Beiträge von Menschen mit Beeinträchtigung aus St. Pius am Programm.

Im Stift Lambach gestalten der Chor und Musiker der Stiftskirche ab 19 Uhr das Programm "Hymnus Christe redemptor".

Das gesamte Programm finden Sie unter langenachtderkirchen.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger