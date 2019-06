Lange Herbergsuche: Ärztin soll mit Praxis in einen Container ziehen

Seit April ist der Aschacher Gemeindearzt Alfred Wassermair (65) in Pension. Die Gebietskrankenkasse hat die Stelle bereits vier Mal ausgeschrieben, bisher ohne Erfolg. Seine ehemaligen Patientinnen und Patienten schildern ihm regelmäßig, wie schwierig es sei, einen anderen Arzt zu finden, der noch Patienten übernimmt. Jetzt übt der langjährige Mediziner heftige Kritik an der Gemeindepolitik, die nicht in der Lage sei, adäquate Räumlichkeiten für eine Praxis zur Verfügung zu stellen, und stattdessen "allen Ernstes einer an der Stelle interessierten Kollegin eine Containerpraxis vorschlägt".

Bereits vor zwei Jahren haben er und seine Frau Judith, die weiterhin als Schulärztin arbeitet, der Gemeinde bekannt gegeben, dass nach der Pensionierung die Ordination im Privathaus nicht zur Verfügung stehe. "Da politische Vertreter der Gemeinderatsmehrheit ÖVP/FPÖ immer signalisiert haben, dass sie quasi an jeder Hand fünf passende Gebäude für eine Ordination hätten, war es für mich ein Schock, dass sich die Kollegin auf der Wiese neben der Volksschule in einem Container niederlassen und drei Jahre dort ausharren soll", sagt Wassermair. Dann sollen nach der Übersiedlung des Kindergartens aus dem Ortszentrum Räumlichkeiten frei werden. Ursprünglich wurde von den Gemeindevertretern der ehemalige Sitz der Viadonau als Arztpraxis ins Auge gefasst, dort wurde im Erdgeschoß aber nun die Krabbelstube untergebracht.

Alfred Wassermair

Aschach ist eine von vielen Gemeinden, in denen die ärztliche Versorgung gefährdet ist. Eigentlich sei es ein Glückstreffer, wenn sich jemand für Aschach entscheiden und die Versorgung übernehmen wolle. "Dass diese Niederlassung aber womöglich daran scheitert, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, adäquate Räumlichkeiten für eine Praxis zur Verfügung zu stellen, ist ein politisches Versäumnis der Extraklasse", sagt Wassermair. Denn viele andere Gemeinden würden Geld in die Hand nehmen, um die lokale ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Wassermair selbst hat seine potenzielle Nachfolgerin bereits kennengelernt, eine Kinderchirurgin, die über die allgemeinmedizinischen Notwendigkeiten hinaus bestens qualifiziert sei.

Gespräche stehen noch aus

Bürgermeister Friedrich Knierzinger (VP) wollte gestern keine Stellungnahme abgeben, weil noch ein Gespräch mit dem kurz vor der Pensionierung stehenden Aschacher Allgemeinmediziner Herbert Stadler ausstehe. Aus dessen Praxis ist zu erfahren, dass weder der Zeitpunkt der Pensionierung feststehe, noch ob danach die Praxisräume zur Verfügung stehen würden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at