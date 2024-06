Landesgartenschau: Thalheimer Grüne sehen Gesprächsbedarf

Reale Probleme sieht Vizebürgermeister und Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner (Grüne) bei den Plänen für einen "Märchenwald", den die Stadt Wels für die Landesgartenschau 2027 auf dem Reinberg in Thalheim errichten will. "Es geht uns nicht darum, das Ganze zu verhindern. Aber wenn, dann muss die Planung transparent sein und nicht auf Kosten der Gemeindebürger gehen", sagt Schallmeiner.

Konkret nennt er zwei Kritikpunkte: Zum einen soll das Areal des Märchenwalds kostenpflichtig sein, den Thalheimern würde dadurch eine Naherholungsfläche verloren gehen. Ein Shuttledienst zur Marienwarte würde außerdem die Verkehrsbelastung erhöhen.

"Auf Handschlag-Basis"

Zum anderen kritisiert er die bisherige Kommunikation. "Bisher war die Thematik noch in keinem Gremium in Thalheim. Alle Ankündigungen sind bisher informell erfolgt, schriftlich wurde nichts festgelegt", sagt er. Sein Antrag, darüber in einer Gemeindevorstandssitzung zu diskutieren, sei abgelehnt worden. Insbesondere die Frage, ob der Eintritt für die Thalheimer gratis sein werde – für Wels wurde so eine Regelung angekündigt –, sei zu klären.

Bürgermeister Andreas Stockinger (VP) reagiert gelassen auf die Kritik: "Ich glaube, wir haben anderes zu tun, als uns in Details für eine Sache in drei Jahren zu verlieren", sagt er.

Als Bürgermeister habe er für die Teilnahme Thalheims für die Bewerbung an der Gartenschau keine Zustimmung gebraucht: "Da ist kein Geld geflossen – das habe ich beschlossen, weil es gut für die Gemeinde ist."

Schriftliche Vereinbarungen brauche er mit dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) nicht, sagt Stockinger: "Wir arbeiten auf Handschlag-Basis zusammen." Ob es einen Gratiseintritt für Thalheimer geben werde, habe er mit Rabl noch nicht besprochen. "Allerdings: Warum sollte er? Das ist der Grund der Stadt Wels. Darüber wird zu reden sein, falls Thalheim sich mit zwei oder drei Attraktionen an der Landesgartenschau beteiligt. Darüber müssen wir noch entscheiden", sagt er.

Rabl habe ihm zugesichert, dass die Eintrittspflicht auf dem Reinberg nicht durchgesetzt werde. Darüber habe er mit Schallmeiner auch schon gesprochen, sagt Stockinger: "Ich weiß, dass er im Herbst wieder in den Nationalrat gewählt werden will, aber ich bin es nicht gewohnt, dass er so schlecht informiert ist."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer