Konzert und Kabarett im Kulturbahnhof Eferding

Mit ihrem Programm "Das muss Liebe sein" ist das "Birgit Denk Trio" am 6. April im Kulturbahnhof Eferding zu Gast. Die namensgebende Kabarettistin, bekannt aus ihrer Talkshow "Denk mit Kultur" auf ORF III, erzählt eine wilde Liebesgeschichte aus den achtziger Jahren.

Anhand der romantischen Verwicklungen der Protagnisten "Dorli" und "Joe" erzählt Denk von Diskothekenbesuchen, fürsorglichen Schwiegermüttern und geglückten Trennungen. Den Gesang der Kabarettistin begleiten Alexander Horstmann am Bass und Ludwig Ebner an der Gitarre. Karten gibt es im Vorverkauf bei Expert Schachinger in Eferding.

