Kommt autofreier Stadtplatz auch in Wels?

Der Pilotversuch eines autofreien Linzer Hauptplatzes hat sich als turbulent erwiesen. Am ersten Tag kam der Verkehr durch massiven Rückstau und eine angemeldete Demonstration zum Erliegen. Jetzt droht dem Probelauf ein jähes Ende.

Die Welser Stadtpolitik blickt aufmerksam in die Landeshauptstadt. Denn die Debatte über einen autofreien Stadtplatz ist in Wels mindestens ebenso alt wie in Linz. SPÖ-Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner drängte heuer auf einen Testlauf im Sommer: "Es gab ja auch die Idee des Bürgermeisters, nach dem Corona-Lockdown den Stadtplatz als größten Schanigarten Österreichs zu bespielen. Leider ist nichts daraus geworden."

Probe aufs Exempel

Den Westteil des historischen Stadtteils probeweise autofrei zu machen und ihn in eine Fest- oder Begegnungszone zu verwandeln, daran hält Hoflehner weiterhin fest. Es drohe auch kein Verkehrschaos wie in Linz. "Linz gibt gerade ein schlechtes Vorbild ab", sagt Hoflehner.

Über die Jahre hinweg haben sich jedoch zu diesem Thema die Fronten verfestigt. Wirtschaftsreferent Peter Lehner (ÖVP) vertritt die Auffassung, dass ein autofreier Stadtplatz ein riesiger Schaden für Kaufleute und Gastronomen sei: "Auch wegen Corona ist das noch nicht denkbar. Eine Änderung der Mobilitätsformen samt Zunahme der Fußgängerfrequenz würde die Idee eines autofreien Stadtplatzes begünstigen.

"Ich halte nichts davon, den Stadtplatz gänzlich autofrei zu machen. Ich bin dabei, wenn man ihn partiell sperren möchte. Das machen wir auch bei verschiedenen Veranstaltungen", erklärt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Rücksicht auf Anrainer

Bestimmte Anrainerrechte wie Zufahrten machten eine dauerhafte Fahrbahnsperre unmöglich. Rabl will den Stadtplatz in kleinen Schritten verändern: "Benötigt die Gastronomie größere Schanigärten, werden Parkplätze aufgegeben. Das geschah bei Café Hoffmann und auch bei Gerstl." Den Stadtplatz in eine Begegnungszone zu verwandeln, scheitere an den Vorschriften: In Begegnungszonen sind Querparker wie am Stadtplatz untersagt. Neben hohen Kosten hätte ein erneuter Umbau den Verlust von Parkplätzen und eine Schädigung von Handel und Gastronomie zur Folge.

Walter Teubl, grüner Fraktionschef, reagiert ungeduldig: "Jeder öffentliche Freiraum wird über kurz oder lang erobert. Lokale erweitern ihre Schanigärten, der Platz wäre ideal für klassische Konzerte." Kritik übt Teubl an Hoflehner: "Der Verkehrsstadtrat möchte den Platz autofrei machen, warum tut er es nicht?"

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at