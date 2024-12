Kellnerin bedroht: Jäger (53) löste Cobra-Einsatz in Steinerkirchen aus

Weil sich eine 31-Jährige vor einem Jäger bedroht fühlte, meldete sie sich am Sonntag zur Mittagszeit bei der Polizei: Die Frau, die in einem Gasthaus in Steinerkirchen an der Traun als Kellnerin arbeitete, war laut eigenen Aussagen schon mehrmals mit dem 53-Jährigen aneinandergeraten. Schon am 1. Dezember entbrannte in dem Wirtshaus ein Streit um die Sperrstunde. Dabei soll der Jäger damit gedroht haben, seine Waffe aus dem Auto zu holen und "alle zu erschießen".

Waffen und Munition sichergestellt

Als der Mann am Samstagabend erneut in dem Lokal auftauchte, soll er das Opfer wieder bedroht haben. Die Frau erstattete am Tag darauf Anzeige. Weil der Beschuldigte als Jäger mehrere Waffen besitzt, rückte auch das Einsatzkommando Cobra in den 2444-Seelen-Ort aus. Der 53-Jährige wurde an seiner Wohnadresse angetroffen, verweigerte bei der Einvernahme aber die Aussage. Seine Waffen samt Munition wurden sichergestellt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels folgt.

Lokalisierung: Der Cobra-Einsatz fand in Steinerkirchen an der Traun statt

