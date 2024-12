Amoklauf im Mühlviertel: Roland D. laut Gutachten am Tattag gestorben

Mehr als sieben Wochen sind vergangen, seit der Jäger Roland D. am Vormittag des 28. Oktober in Altenfelden zuerst den Bürgermeister (64) von Kirchberg ob der Donau erschoss und dann in Arnreit einen ehemaligen Jagdleiter (64) mit einem Schuss aus nächster Nähe tötete. Erst fünf Tage später wurde die Leiche des mutmaßlichen Doppelmörders in einem Wald in der Nähe des ersten Tatortes gefunden, obwohl täglich Hunderte Beamte auf der Suche nach D. die Gegend durchkämmt hatten.

Bereits fünf Tage tot

Suizid als Todesursache konnte durch die Obduktion am Gerichtmedizinischen Institut Salzburg bereits wenige Tage nach Auffinden der Leiche bestätigt werden. Nach sämtlichen erhobenen Befunden geht das Gutachten nun davon aus, dass D. als er gefunden wurde, bereits fünf Tage lang tot war. Vor allem aus entomologischer (insektenkundlicher) Sicht ist eine Leichenliegezeit von weniger als 48 Stunden vor dem Tag des Auffindens auszuschließen.

Dieses Ergebnis basiert auf mehreren Befunden. So wurden am Auffindeort des Toten sowie im Zuge der Obduktion Larven sichergestellt und vom Gerichtsmedizinischen Institut Salzburg für die weitere Untersuchung im forensisch-entomologischen Labor der Rechtsmedizin in Frankfurt am Main vorbereitet. Weiters wurden der Leiche von Roland D. im Zuge der Obduktion Gewebeproben zur Analyse des erfolgten Proteinabbaus entnommen und anhand von Wetterdaten wurde die wahrscheinliche Temperatur am Auffindeort rekonstruiert.

