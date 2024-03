"Inspiration Körper" geht ins Finale

"Inspiration Körper" ist der Name einer Ausstellung im Angerlehner Museum, die am Sonntag, 7. April zu Ende geht. Bei der Finissage widmet sich die gebürtige Welserin Elisabeth Stumpfoll ein letztes Mal ab 15 Uhr den Künstlern und ihren hochwertigen sowie streng limitierten Druckwerken. Die meisten Bilder stammen aus den Beständen der Gmundner Galeristin, die seit vielen Jahren auch in Frankreich lebt und sich dort auf das Sammeln und den Verkauf von Lithografien spezialisiert hat.

Das Herz der Ausstellung ist ohne Zweifel die von Pablo Picasso geschaffene "Vollard Suite". Der Meister schuf unter diesem Sammelbegriff an die 100 Grafiken, die er nach dem Verleger und Kunsthändler Ambroise Vollard benannte. Die Serie gilt in Fachkreisen als Spitzenwerk grafischer Kunst des 20. Jahrhunderts.

Führungen durch die Ausstellung gibt es auch am Ostersonntag (11 und 15 Uhr)

Ende und Anfang

Das Ende von "Inspiration Körper" ist zugleich ein Anfang. Ebenso am Sonntag, 7. April lädt das Museum Angerlehner um 11 Uhr unter dem Motto "Der Raum dazwischen" zur Eröffnungsmatinee von Werken Marie Ruprechts. Bereits am Mittwoch präsentiert die Galerie FORUM an der Welser Adresse Stadtplatz 8 unter der Devise "VIS Á VIS" Werke von Absolventen und Studierenden der Kunstuni Linz. Die Ausstellung beginnt um 19 Uhr.

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler