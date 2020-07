Grünes Gipfeltreffen vor Ledererturm

Ralph Schallmeiner aus Thalheim und Erhard Grundl haben vieles gemeinsam. Beide sind sie Grüne, die ihre Partei in ihren jeweiligen Parlamenten vertreten. Der aus Straubing stammende Grundl reiste kürzlich zum Erfahrungsaustausch nach Wels, wo er seinen Parteikollegen im Café Strassmair traf. Besonders interessiert habe sich der bayrische Abgeordnete am Verhältnis der Grünen zum Koalitionspartner ÖVP gezeigt. Abschließend nahm Grundl die Einladung zu einem Voixfest-Besuch am 19. September im Schl8hof an.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.