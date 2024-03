Geld von Tankstelle gestohlen: 36-jähriger Angestellter festgenommen

Am 26. Februar stahl ein 36-jähriger Welser eine Tageslosung aus der Kasse der Tankstelle, wo er arbeitete. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto. Die Polizei hat den Beschuldigten am Mittwoch in Wels ausgeforscht und festgenommen. Er hat mittlerweile seinen Namen geändert.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 36-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht. Außerdem haben die Polizisten ein Teil des Geldes sichergestellt und dem Arbeitgeber des Beschuldigten zurückgegeben. Der Welser zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig und gab als Motiv Geldnot an.

