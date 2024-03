Fluchtversuch von Dieb mit vereinten Kräften verhindert

In einem Drogeriemarkt im Stadtzentrum bediente sich ein 31-Jähriger bei diversen Kosmetikprodukten. Bezahlen wollte er diese aber nicht. Nachdem er von einem Ladendetektiv und zwei Sicherheitswachebeamten angesprochen und angehalten wurde, schubste der 31-Jährige einen Beamten. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Im Anschluss an diese Auseinandersetzung versuchte der Dieb zu flüchten.

Ein 34-jähriger Passant und Zeuge konnte den Mann aber unmittelbar neben dem Drogeriegeschäft festhalten und an der Flucht hindern. Der Mann wurde kurz später an eine Streife der Polizeiinspektion Passau übergeben und bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

