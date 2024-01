Geld für Ideen, die Region Eferding voranbringen

Die Eferdinger wollen die Energiewende antreiben und planen eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft, bei der voraussichtlich zehn Gemeinden in der Nähe des Umspannwerks in Hinzenbach mit an Bord sein werden. Die Gründung soll im Frühjahr erfolgen. Erneuerbarer Strom aus PV-Anlagen und Kleinwasserkraftwerken, der nicht sofort verbraucht wird, wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist, sondern von der regionalen Energiegemeinschaft eingekauft und in der Region selbst wieder verkauft. REGEF-Geschäftsführerin Susanne Kreinecker nennt ein Beispiel: "Die Feuerwehr Hinzenbach produziert über die eigene PV-Anlage einen Stromüberschuss, das Pflegeheim in Eferding braucht mehr Strom, als es selbst produzieren kann. Wir kaufen den von Hinzenbach ein und verkaufen ihn weiter an den Sozialhilfeverband." Gestartet wird mit verfügbarem Strom aus PV-Anlagen von öffentlichen Dächern, zu einem späteren Zeitpunkt können auch Betriebe und Privatpersonen an der Energiegemeinschaft teilnehmen.

Ein weiteres Projekt zur nachhaltigen Entwicklung läuft unter dem Titel "Enkeltaugliche Region Eferding". Unter anderem will man mit Role Models (Vorbildern), die öffentlichkeitswirksam zeigen, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck verbessern, zum Nachahmen anregen. Konkrete Ziele sollen in der Region gemeinsam mit unterschiedlichen Personengruppen und Institutionen entwickelt werden.

Appetit auf Zukunft

Bereits gestartet ist "Appetit auf Zukunft", ein dreijähriges Bildungsprojekt, das sich mit regionalen Ressourcen beschäftigt. Angeboten werden Vorträge, Workshops und Kurse zu Themen wie Lebensmittel, Gesundheit und Ernährung, Herstellung von Kosmetika und Reinigungsprodukten, Upcycling von Möbeln und Kleidung, Projekttage für Schulen und vieles mehr. Das Programm ist auf www.eferdingerland.at zu finden.

Eine LEADER-Förderung erhält auch der geplante Generationenpark in Eferding.

Mario Hermüller, Obmann des LEADER-Vereins, lädt dazu ein, weitere Ideen für die Region einzubringen. "Bis 29. Februar läuft der aktuelle Aufruf zur Projekteinreichung. Das LEADER-Büro steht für Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung der Unterlagen zur Verfügung."

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger