Gefängniszaun wurde für Meister Adebar zur Todesfalle

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Welser Feuerwehr in der Nacht auf Samstag alarmiert: Ein Storch war in den Stacheldrahtzaun auf einer Mauer im Hof der Justizanstalt geflogen und hatte sich so unglücklich verheddert, dass er weder vor noch zurück konnte.

Zeugen alarmierten die Feuerwehr und die Tierhilfe, doch für den Stelzvogel kam jede Hilfe zu spät. Zwar konnten die Einsatzkräfte mittels Drehleiter rasch zu dem Storch aufsteigen, er war jedoch nicht mehr zu retten. Der tote Vogel wurde geborgen und der Tierrettung übergeben, die nun prüfen soll, ob es sich um ein registriertes Tier handelt.