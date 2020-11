Gedenkstein erinnert an KZ-Häftlinge

Das offizielle Gedenken der Stadt in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus fand gestern im Pollheimerpark und erstmals auch auf dem Messegelände statt. Coronabedingt mussten die Feierlichkeiten ohne Publikum abgehalten werden.

Beim Park vor dem ehemaligen Messebüro enthüllten Bürgermeister Andreas Rabl und Messepräsident Hermann Wimmer einen Gedenkstein. Dieser erinnert an rund 2000 KZ-Häftlinge, die in der Reichsnährstandshalle (spätere Halle der Nationen) zwischen 25. März und 13. April 1945 unter elenden Verhältnissen einquartiert waren. Zwei Häftlinge sollen Historikern zufolge von ihren Bewachern ermordet worden sein, weitere zwei oder auch vier sowjetische Häftlinge sollen nach einem Fluchtversuch erhängt worden sein. Über die Anzahl der Opfer gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen. Am 13. April 1945 wurde das Lager geräumt und alle Häftlinge nach Ebensee getrieben. Auf dem Weg dorthin starben Hunderte Menschen. "Wir möchten die Besucher der Messe Wels unter dem Motto ,Niemals vergessen’ zum Verweilen und Nachdenken einladen", betonte Messepräsident Wimmer bei der Enthüllung des Gedenksteins.

Im Anschluss an die Gedenkstein-Enthüllung erfolgte eine Kranz-Niederlegung beim Mahnmal für die Welser Juden im Pollheimerpark. Dort wird auch an die Opfer der Reichspogromnacht erinnert: "Der Schrecken der Reichspogromnacht und des Nazi-Terrors dürfen nie in Vergessenheit geraten", erklärte der Welser Bürgermeister.