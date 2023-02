Flucht vor Polizei: Autodieb (18) auf A8 als Geisterfahrer unterwegs

Das Auto mit slowenischem Kennzeichen war am Samstag gegen 12 Uhr auf der A8 in Richtung Suben unterwegs. Am Steuer saß ein 19-jähriger Kroate, auf dem Beifahrersitz eine 15-Jährige, ebenfalls aus Kroatien. Auf Höhe Steinhaus bei Wels wollte die Mautaufsicht das Fahrzeug wegen der fehlenden Vignette anhalten. Der Lenker blieb in der Pannenbucht stehen, drehte plötzlich aber um und fuhr in die Gegenrichtung davon.

Die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer war groß, denn zu diesem Zeitpunkt waren auf der Autobahn viele Fahrzeuge unterwegs. Wie Asfinag-Mitarbeiter berichteten, kam es mehrere Male beinahe zu Frontalzusammenstößen mit anderen Autos.

Bursch und Mädchen flohen zu Fuß

Während Polizeistreifen sich auf die Spur des flüchtigen Pkws hefteten, wurde bekannt, dass dieser in Slowenien zur Fahndung ausgeschrieben ist. Polizisten entdeckten das Auto schließlich auf der Autobahnauffahrt bei der Raststation Sattledt. Als sie den Lenker anhalten wollten, stieg dieser wieder aufs Gas und touchierte mit dem Wagen die Leitplanke auf der Rampe zur A8, sodass es nicht mehr weiterfahren konnte. Der Bursch und das Mädchen sprangen aus dem Fahrzeug und flohen zu Fuß weiter.

Neun Streifen, Polizeihunde und Polizeihubschrauber standen im Einsatz, um nach dem flüchtigen Duo zu suchen. Gegen 14:30 wurden beide im Umfeld der Autobahn entdeckt und festgenommen. Sie wurden in die Autobahnpolizeiinspektion Wels gebracht. Der gestohlene Pkw wurde sichergestellt.

Der 19-jährige Lenker wird angezeigt. Die 15-Jährige, die in Kroatien als vermisst gemeldet worden war, wird in einer sozialpädagogischen Einrichtung betreut.

