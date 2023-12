Ferienprogramm in Wels: Backen, Märchen, Billard

In der Backstube in der Landwirtschaftskammer entstehen süße Köstlichkeiten.

"Nach der Familienzeit zu den Feiertagen können sich die kleinen Bewohner von Wels in den Tagen bis zum Jahreswechsel mit allerlei interessanten Dingen beschäftigen", sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP).

Am Mittwoch und Donnerstag (27. und 28. Dezember) findet im Niners Billard in der Stelzhamerstraße jeweils ein Billardkurs statt – der Spaß steht dabei an erster Stelle. Einen "zauberhaften Nachmittag" können junge Welser am 28. Dezember im Heidingerhof verbringen. Dort gibt es von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ein Winterwunderland mit Schafen, Kaninchen, selbst gemachten Bratäpfeln und Weihnachtsmärchen in einer Jurte.

In der Backstube in der Landwirtschaftskammer entstehen am Freitag, 29. Dezember, von 9.30 bis 12.30 Uhr unter Anleitung der Seminarbäuerinnen Muffins, Guglhupf und andere Köstlichkeiten. Ebenfalls am Freitag von 10 bis 12 Uhr bzw. 13 bis 15 Uhr werden in der Kuchenwelt Thalheim süße Glücksbringer für Silvester verziert.

Die Anmeldung ist ab heute ausschließlich online auf der Website ferienprogramm.wels.gv.at möglich. Bei Fragen bitte anrufen: 07242/2356131

