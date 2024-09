Ein Hoffnungsträger der Thalheimer ÖVP

Er gilt als der Kronprinz von Langzeitbürgermeister Andreas Stockinger (VP). Christian Haagen ist seit wenigen Tagen neuer 1. Vizebürgermeister der 5500-Einwohner-Gemeinde Thalheim und folgte auf Klaus Mitterhauser. Der Finanzmanager ist auch bereits VP-Fraktionsobmann und Parteiobmann.

Wann sich Stockinger als Bürgermeister zurückziehen wird, ist noch offen, dem Vernehmen nach will er Haagen die Zeit geben, sich bis zur kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Herbst 2027 zu profilieren. Zwei Jahre vor dem Wahltermin könnte die VP den Bürgermeisterwechsel vornehmen. Da die Volkspartei im Gemeinderat nicht die Absolute (Mandatsverteilung: ÖVP 15, Grüne 6, SPÖ und FPÖ je fünf Mandate) hat, ist sie auf Stimme von zumindest einem Mandatar einer anderen Fraktion angewiesen.

Stockinger streut seinem potenziellen Nachfolger Rosen: "Seine verbindende Art und frische Energie kommen bei den Kollegen, aber vor allem auch in der Bevölkerung gut an." Um die politische Zukunft in Thalheim müsse man sich keine Sorgen machen.

Ehrenring für Mitterhauser

Einstimmig beschlossen hat der Thalheimer Gemeinderat die Verleihung des Ehrenrings an Klaus Mitterhauser.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper