Wels, Eferding und Grieskirchen: Ein gutes Pflaster für die FPÖ

Große Gewinne für die FPÖ in den drei Bezirken

Blau ist die dominierende Farbe beim Blick auf die Ergebnisse der EU-Wahl in Wels und den Bezirken Wels-Land, Grieskirchen und Eferding.

In der Statutarstadt erreichte die FPÖ mit 30,5 Prozent den ersten Platz, dahinter die SPÖ mit 25,6 Prozent, die ÖVP mit 17,4 Prozent und die Grünen mit 10,9 Prozent. Mit dem Themenmix mit Schwerpunkt auf Integration, Asyl und Sicherheit habe man den richtigen Ton getroffen, sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP): "Wenn sich die rechten Fraktionen zusammentun, haben sie gute Chancen, die zweitstärkste Kraft im europäischen Parlament zu werden."

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mit 37 Prozent verdrängte die FPÖ die SPÖ (26,3 Prozent) in deren Hochburg Marchtrenk vom ersten Platz. Das tue weh, sagt Bürgermeister Paul Mahr (SP). Er sieht ein Glaubwürdigkeitsproblem: "Wir finden nicht die richtigen Worte und Taten. Es wäre wichtig, dass wir uns kleinere Sachen vornehmen und umsetzen. Wir müssen auf Erfolge verweisen können."

Die SPÖ konnte in keiner Gemeinde in Wels-Land die Mehrheit erringen. Sechs Gemeinden wählten mehrheitlich schwarz, der Rest blau – bis auf Aichkirchen, dort liegen VP und FP mit jeweils 107 Stimmen und 35 Prozent gleichauf.

Die Grünen erzielten in Thalheim mit 13,4 Prozent ihr bestes Ergebnis im Bezirk. "Weder unzufrieden noch zufrieden", lautet das Fazit von Vizebürgermeister und NAbg. Ralph Schallmeiner. "Der Gegenwind der letzten Wochen war auf jeden Fall nicht hilfreich", sagt er. Seine Partei müsse das Ergebnis genau analysieren.

"Habe Wetten für den Herbst laufen"

Im Bezirk Grieskirchen erreichten die Freiheitlichen 31,21 Prozent, (plus 10,8 Prozent), knapp dahinter die ÖVP (29,25 Prozent), gefolgt von der SPÖ (18,53 Prozent) und den Grünen (8,92 Prozent). FP-Bezirkschef Wolfgang Klinger sagt zum Ergebnis: "Wir wurden wegen unserer glaubwürdigen Politik gewählt und haben die Probleme der Menschen erkannt, von Sicherheit bis Bürokratie".

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auftrag sei es, bis zum Herbst einen Teil der Menschen, "die nicht zum Kernpublikum der FPÖ gehören, wieder zurückzugewinnen", sagt LAbg. Peter Oberlehner, VP-Bezirkschef in Grieskirchen und Bürgermeister von Pötting. In seiner Heimatgemeinde verlor die ÖVP 17 Prozent, erreichte aber mit 51,2 Prozent das zweitbeste Gemeindeergebnis für die Volkspartei in Oberösterreich. Für die Nationalratswahl im Herbst habe er Wetten laufen, dass die ÖVP als Erste durchs Ziel gehen werde. "Wir haben jetzt drei mittelgroße Parteien, die ganz knapp beieinander sind. Wir müssen den Schuss vor den Bug erkennen und unsere Arbeit noch besser transportieren", meint Oberlehner.

"Das ist nicht das Ergebnis, für das wir gelaufen sind und wir erhofft haben", kommentiert Thomas Antlinger, SP-Bezirkschef in Grieskirchen und Eferding, das Ergebnis. In einigen wenigen Gemeinden konnte die SPÖ zulegen. Im Bezirk Grieskirchen bleibt Schlüßlberg die einzige rote Bastion, dort erzielte man mit 33,82 Prozent den ersten Platz vor den Freiheitlichen und der ÖVP. Bürgermeister Klaus Höllerl: "Dieses Ergebnis freut mich irrsinnig, ein Wermutstropfen ist aber das Landes- und Bundesergebnis."

Auch der Bezirk Eferding war für die FPÖ ein gutes Pflaster mit 30,41 Prozent, dahinter die ÖVP (25 Prozent) und die SPÖ (23,28). "Leider sind wir mit einem Minus von zehn Prozent im Bundestrend, einen zweistelligen Verlust kann man nicht schönreden", sagt Astrid Zehetmair, Eferdinger VP-Bezirksparteiobfrau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger