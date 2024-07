E-Bike-Lenker musste nach Kolission mit Pkw reanimiert werden

Gegen 11.15 Uhr fuhr eine 49-jährige Pkw-Lenkerin in den Kreisverkehr an der Unteren Dorfstraße ein. Der 80-jährige E-Bike-Lenker fuhr hinter dem Pkw her und wollte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Weil die Pkw-Lenkerin aber bereits bei der ersten Ausfahrt abbog, prallte der E-Bike-Lenker gegen die rechte hintere Fahrzeugtür, stürzte und blieb regungslos auf der Straße liegen.

Zufällig in einem Rettungsauto vorbeifahrende Sanitäter übernahmen die Erstversorgung. Der Pensionist wurde noch vor Ort reanimiert und anschließend mit dem Helikopter ins Klinikum Wels gebracht.

