Christians Modellbau-Ausstellung im Haus für Senioren zu besichtigen

Christian Prugger wohnt im Haus für Senioren. Der aus Bad Schallerbach stammende Pensionist ist dort aber nicht nur Bewohner, sondern in gewisser Weise auch Veranstalter einer Ausstellung, die er mitgestalten wird. Seit seinem achten Lebensjahr baut der heute 64-Jährige Modelle von Schiffen und Fahrzeugen. Pruggers Sammlung ist am Samstag erstmals öffentlich im Foyer seines neuen Wohnsitzes zu bestaunen (Samstag, 20. Jänner, 9 Uhr bis 16 Uhr).

Als Kind baute der Schallerbacher gemeinsam mit seinem Vater die ersten Züge nach, mit 14 konstruierte er sein erstes ferngesteuertes Schiffsmodell. Im Laufe seines Lebens sollten noch viele Modelle folgen – alle funktionsfähig, wie Prugger stolz betont.

Die Ausstellungsstücke sind zwischen 50 und 70 Zentimeter groß und werden meist aus ABS-Platten gefertigt. Das Rohmaterial bearbeitet der Altenheim-Bewohner mit Laub-, Buchs- und Eisensägen. Der Schallerbacher schlug beruflich den Weg des Elektrikers ein. Zunächst wollte er Krankenpfleger werden, eine Diabeteskrankheit setzte diesem Wunsch ein jähes Ende. Als Elektriker konnte er jedoch seine Modelle bis zur Perfektion verfeinern.

Bis ins hohe Alter arbeiteten Christian Prugger und sein Vater an Modellen. Mit 86 Jahren verstarb Prugger senior in den Armen seines Sohnes. Das Meisterstück des Vater-Sohn-Gespanns ist eine Modelleisenbahn, an der die beiden zwischen 1975 und 2018 arbeiteten. Jeden einzelnen Tag legte Prugger mit seinem Fahrrad die Strecke zwischen seinem damaligen Wohnort Eferding und dem Standort der Eisenbahn in Fraham zurück, wo diese in der überdachten Garage seines Schwagers stand. Täglich erweiterte er sein Kunstwerk.

Weil er in seinem neuen Zuhause den Zugang zu seinem Lebenswerk verlor, suchte man für dieses Problem eine Lösung. Die Modelle, die sich bisher bei seinem Bruder befanden, werden nach der Ausstellung in Pruggers Zimmer übersiedelt. (fam)

