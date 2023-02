Aufblühen fürs Klima

Bio Austria holt mit dem Preis "Bio-Fuchs" Landwirte mit zukunftsweisenden Projekten und Ideen zum Schutz des Klimas vor den Vorhang. Unter den Gewinnern sind auch Ella Augusteyns und Johann Schauer vom BioGut Dornetshub in Natternbach, sie haben den dritten Platz erreicht. Die beiden haben zahlreiche Struktur- und Landschaftselemente wie Tümpel, Hecken und Blühstreifen angelegt. Diese Maßnahmen tragen zur Verbesserung der Biodiversität und Artenvielfalt am Hof bei. Zugleich wird durch die CO2-Bindung, Beschattung und den Humusaufbau ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet. "Mit unseren Renaturierungsmaßnahmen wollen wir zeigen, wie Bäuerinnen und Bauern ihre Flächen ökologisch gestalten, damit Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen und so ein sichtbares Zeichen setzen können", sagen die beiden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Natternbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.