Wanderin erlitt Schwächeanfall und stürzte ab

Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Samstagnachmittag alleine im freien Gelände unterwegs, als sie in einer Höhe von 1160 Metern nahe einem Skilift laut Polizei auf dem sehr sonnigen Hang einen Schwächeanfall erlitten haben dürfte. Die 72-Jährige stürzte in der Folge 20 Meter auf dem leicht abschüssigen Gelände ab und blieb leblos liegen.

Erst am Abend entdeckte ein Landwirt die Frau und verständigte die Einsatzkräfte. Doch für die Oberösterreicherin kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei hat sie sich die tödlichen Verletzungen beim Absturz zugezogen. Ein Fremdverschulden schließt die Exekutive aus.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Strobl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.