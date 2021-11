Vorsorge, Abschläge, Antrittsalter: Was Sie vor der Pension beachten sollten

LINZ. Ab welchem Alter kann ich in Pension gehen, ohne Abschläge zu riskieren? Welche Pensionsarten gibt es überhaupt, und wie soll ich dafür vorsorgen? Noch nie haben die OÖNachrichten bereits vor einer Onlineveranstaltung so viele Fragen erreicht wie zum Thema Pensionen.

"Das überrascht mich nicht. Das Sozialversicherungsrecht hat sich vielfältig entwickelt, und dabei ist es leider auch zu Schlechterstellungen gekommen", sagt Andreas Stangl, Vizepräsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich, der die aktuelle Ausgabe der Kooperationsveranstaltung "Achtung, Falle!" lieber vor Publikum und in der neu eröffneten Bezirksstelle in Ried gesehen hätte – das Infektionsgeschehen machte dies aber nicht möglich. Die Fragen der OÖN-Leser beantworteten die AK-Experten Ulrike Weiß, Markus Brandner und Karl Brandstetter aber trotzdem. Eine Auswahl:

? Ab welchem Alter darf ich frühestens in Pension gehen? Eine Standardfrage, die zahlreiche OÖN-Leser beschäftigte.

Männer können mit dem vollendeten 65. Lebensjahr die Regelpension antreten, Frauen mit dem vollendeten 60. Lebensjahr. Derzeit noch. Ab 1. Jänner 2024 wird das Pensions-Antrittsalter von Frauen stufenweise angehoben – und zwar um jeweils sechs Monate pro Jahr. "Das bedeutet, dass Frauen im Jahr 2033 auch erst mit 65 Jahren in Pension gehen können", sagt Sozialrechtsexperte Karl Brandstetter. Das trifft auf alle Frauen zu, die ab dem 2. Juni 1968 geboren sind.

? Welche Möglichkeiten gibt es, früher in Pension gehen zu können, und mit welchen Abschlägen muss ich rechnen?

Alle anderen Möglichkeiten als die Regelpension sind sogenannte "vorzeitige Alterspensionen". Die Korridorpension, die derzeit nur für Männer ab dem 62. Lebensjahr möglich ist, ist abhängig von 40 Versicherungsjahren. Der Abschlag ist der höchste von allen Pensionen. Pro Jahr sind es 5,1 Prozent Abschlag vom Bruttobetrag – bei drei Jahren also 15,3 Prozent. Dieser Abschlag bleibt bis zum Lebensende bestehen.

? Sind "Hacklerregelung" und Schwerarbeitpension identisch?

"Nein, der Terminus Hacklerregelung ist grundsätzlich nicht richtig. Eigentlich heißt diese Pension ‚vorzeitige Alterspension für Langzeitversicherte‘", sagt Brandstetter. Dafür braucht es 540 Beitragsmonate. In diesen Beitragsmonaten sind auch Präsenzdienstzeiten inbegriffen – eine Abschlagsfreiheit gibt es aber ab 1. Jänner 2022 nicht mehr. Kann die Pension nur durch die Präsenzdienstzeiten erreicht werden, kommt es zu einem Abschlag. Für die Schwerarbeitspension braucht es ebenfalls 540 Versicherungsmonate, wobei innerhalb der vergangenen 20 Kalenderjahre vor dem Pensionsstichtag mindestens zehn Schwerarbeitsjahre gegeben sein müssen.

? "Muss ich mit 65 Jahren in Pension gehen oder kann ich länger arbeiten?", wollte ein OÖN-Leser wissen.

"Eine Verpflichtung gibt es nicht", sagt Arbeitsrechtsexperte Markus Brandner. Es sei aber dennoch sinnvoll, sich diesen Schritt vor der Regelpension zu überlegen. "Wenn ich im Regelpensionsalter in Pension gehe, kann ich unbegrenzt dazuverdienen. Ich kann also in Pension gehen und trotzdem weiterarbeiten. Bei den vorzeitigen Alterspensionen sieht das anders aus", sagt Brandner. Dann dürfe man nur geringfügig (470 Euro brutto) dazuverdienen. Übersteigt man diese Grenze, kann es passieren, dass das gesamte Pensionsgeld für einen Monat wegfällt.

? "Ich möchte in Altersteilzeit gehen. Wirkt sich das auf die Höhe meiner Pension aus?"

"Nein, die Pension wird dadurch nicht gemindert. Die Beiträge werden auf Basis jenes Entgelts geleistet, das ich vor Antritt der Altersteilzeit hatte. Ob ich Altersteilzeit in Anspruch nehme oder nicht, hat auf die Pension also keine Auswirkungen", sagt Brandner. Die Altersteilzeit sei maximal fünf Jahre vor Regelpensionsalter möglich. Es gebe keinen Rechtsanspruch darauf, sie fuße auf beidseitigem Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch einseitig aufgelöst dürfe sie nicht werden. Arbeitgeber würden dem Modell aber positiv gegenüberstehen.

? "Wirken sich meine Schul-und Studienzeiten auf meine Pensionshöhe aus?"

Grundsätzlich nicht. Es besteht zwar die Möglichkeit, Beiträge im Nachhinein zu entrichten, diese Vorgehensweise ist aber teuer: "Es sind rund 1265 Euro pro Monat", sagt Brandstetter.

? "Ich zahle schon einige Jahre Prämien in meinen Vorsorgevertrag ein, das derzeitige Guthaben ist aber wesentlich geringer als die Summe meiner Einzahlungen, wie kann das sein?"

"Grundsätzlich ist zu sagen: Es gibt nicht die eine Pensionsvorsorge, nicht das eine Produkt. Alles, was ich mir an Werten schaffen kann, ist Vorsorge", sagt Ulrike Weiß, Leiterin der Konsumentenschutzabteilung bei der AK. Gerade bei Versicherungsprodukten würden in den ersten fünf Jahren die höchsten Abschlusskosten anfallen. Risikobeiträge und Verwaltungskosten inklusive. "Wenn kein Gewinn mehr garantiert werden kann und das höchste der Gefühle eine Kapitalgarantie ist, dann würde ich mich als Kunde nicht so lange dafür verpflichten", sagt Weiß.