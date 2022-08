Von Zug erfasst: 16-jährige Mopedlenkerin starb

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitag in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen: Eine 16-jährige Mopedlenkerin wurde auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und starb wenig später am Unfallort.

Die Jugendliche dürfte ersten Informationen zufolge am Nachmittag versucht haben, die Schienen zu queren, und dabei den herannahenden Zug übersehen haben. Sie wurde von dem Triebwagen erfasst.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettung rückte zu dem Unfallort aus. Auch ein Notarzthubschrauber kam zum Einsatz – dessen Besatzung versuchte noch, die 16-Jährige zu retten. Ihre Verletzungen waren jedoch zu schwerwiegend. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.