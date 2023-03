Von Lkw überrollt: Rennradlerin getötet

Ein Lastwagenfahrer, der 18 Tonnen Sand transportierte, wollte am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Ortschaft Innertreffling auf die B125 Freistädter Straße auffahren. Doch beim Einbiegen in die Kreuzung dürfte er eine Radfahrerin übersehen haben. Die 39-Jährige war auf der Bundesstraße mit dem Rennrad von Mittertreffling kommend in Richtung Gallneukirchen unterwegs.

Sie wurde laut einem Polizeibericht von beiden Hinterachsen des Transporters überrollt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer versuchten noch, Erste Hilfe zu leisten und die Frau bis zum Eintreffen der Rettung wiederzubeleben. Doch die Notärztin konnte nur noch den Tod der 39-Jährigen feststellen.

Gegen den Lkw-Fahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet. Der Alkoholtest bei dem 57-Jährigen war negativ. Eine gerichtsmedizinische Obduktion der Leiche wurden angeordnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.