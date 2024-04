Es bleibt kalt: "Wir sind von einem Extrem ins andere gerutscht"

Die vorsommerlichen Tage sind endgültig vorbei. Stattdessen kühlt es weiter ab. In den kommenden Tagen wird es immer wieder regnen, Schneefall ist sogar bis auf 600 Meter möglich. Vor allem im Mühlviertel dürfte sich immer wieder Schneefall unter die starken Regenfälle mischen. Dass der Schnee liegen bleibt, ist unwahrscheinlich. „Ob es sich mit dem Schnee bis in die tiefsten Lagen ausgeht, kann man noch nicht genau sagen“, sagt Maximilian Stärz, Meteorologe bei Geosphere.

Freitag und Samstag wird es in ganz Oberösterreich immer wieder regnen. Dazu kommt starker Wind mit bis zu 60 km/h. Dadurch fühlen sich die ohnehin kühlen 6 bis 8 Grad noch kälter an. Im Süden Oberösterreichs regnet es vor allem am Samstag immer wieder stärker.

Die dichten Wolken reißen am Sonntag zumindest stellenweise auf. Die Temperaturen bleiben aber kühl mit maximal 10 Grad. Trocken und ein wenig frischer ist es am Montag mit bis zu 8 Grad.

Es wird frostig

In der Nacht fallen die Temperaturen das gesamte Wochenende über bis zum Gefrierpunkt und mancherorts auch darunter. "Bis Dienstag begleitet uns dieses Wetter, danach geht der Trend aufwärts. Die Temperaturen bleiben aber in den nächsten 10 bis 14 Tagen deutlich unterdurchschnittlich", sagt Stärz.

Aufgrund der bewölkten Nächte habe man bis jetzt mit dem Bodenfrost Glück gehabt. In der Nacht auf Freitag sei dieser aber durchaus möglich. Am kritischsten wird es laut dem Meteorologen am Montag: „Da wird es trockener und noch ein wenig kälter. Es könnte nicht nur Bodenfrost, sondern auch Luftfrost geben.“

Wer die Winterreifen noch nicht gewechselt hat, sollte es noch dabei belassen: „Jetzt macht es wenig Sinn die Reifen zu wechseln, wenn es in der Nacht frieren kann", sagt Stärz.

Die Blumen vor der Tür solle man zur Sicherheit reinholen. Laut Stärz sei es aber sehr typisch für Jahre, in denen der Frühling sehr bald kommt, dass der Frost später noch einmal kommt. Dass es aber für fast zwei Wochen noch einmal kalt wird, sei selten: „Wir sind von einem Extrem ins andere Extrem gerutscht.“

