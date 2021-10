Vier Menschen bei Unfall verletzt, Oldtimers schwer beschädigt

Nähere Details stehen noch nicht fest, so viel wurde aber bisher bekannt: Der Unfall passierte kurz vor 11 Uhr auf der B1 in Pöndorf. Dabei dürfte ein Kleintransporter frontal gegen ein Auto geprallt sein. Daraufhin krachte eines der Fahrzeuge in eine Gruppe von Oldtimer-Wagen.

Bei diesen dürfte es sich um eine Gruppe deutscher Urlauber handeln. Die Rettungskräfte zählten insgesamt vier verletzte Personen. Drei seien eher leicht, eine Person eher mittelschwer verletzt worden. Ein anfangs gerufener Notarzthubschrauber wurde nicht benötigt und wieder abbestellt. Der Sachschaden an den altehrwürdigen Fahrzeugen dürfte sehr hoch sein.