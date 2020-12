Viele Infizierte bei Gratistests in Oberösterreich

Bis Montagmittag waren von 3.083 Tests 53 nicht bestimmbar und 50 positiv. Das entspricht einer bisherigen Infizierten-Rate von 1,7 Prozent - deutlich mehr als bei den Massentests von 11. bis 14. Dezember, wo weniger als 0,4 Prozent positiv waren.

Die Termine für die kostenlosen Antigentests gingen weiterhin weg wie die warmen Semmeln. Bereits am Sonntag waren die Kapazitäten um zusätzliche Teststraßen an den Standorten Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis und Schlierbach erhöht und in Linz ein zusätzlicher Standort im Design-Center Linz geschaffen worden. Ab Dienstag kommen mit Wels (Messehalle 20) und Steyr (Stadthalle Tabor) zwei weitere Standorte hinzu und im Design-Center wird ebenso wie in der Berufsschule 8 in Linz die Zahl der Teststraßen noch einmal aufgestockt.

Insgesamt wurden die Kapazitäten damit von ursprünglich 2.500 auf 11.100 Tests pro Tag erhöht. Zudem laufen Gespräche mit Partnern, um das Angebot gegebenenfalls noch einmal ausweiten zu können, teilte das Land mit.

Contact-Tracing-Erfolgsquote wieder bei 60 Prozent

Die Aufklärungsquote beim Contact Tracing hat sich in Oberösterreich wieder erholt. In den vergangenen zwei Wochen bewegte sich der Anteil jener Fälle, bei denen die Ansteckungsquelle geklärt werden konnte, bereits wieder um die 60 Prozent, teilte der Krisenstab des Landes am Montag auf Anfrage mit. Die Zahl der Infektionen stieg am Montag um 272 auf 3.834. Zudem wurden zehn Todesfälle - die Betroffenen waren zwischen 53 und 97 Jahre alt - gemeldet.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen