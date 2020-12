Gratistests: Auch Zusatzangebote werden schon knapp

Die ursprünglichen Testkapazitäten des Landes Oberösterreich waren viel zu knapp bemessen: Auf insgesamt 2500 Tests pro Tag hatte das Land Oberösterreich am Freitag das Gratis-Angebot in seinen fünf Teststationen Linz, Bad Leonfelden, Schlierbach, Vöcklabruck und Ried ausgelegt.

Zum Anmeldestart am Samstag, Punkt 12 Uhr, verzeichnete das von der Wiener Firma WEMS konzipierte Anmeldesystem 50.000 Zugriffe pro Sekunde, brach flugs zusammen – und ließ Zehntausende Oberösterreicher frustriert vor ihren Computern zurück.

Wer die Geduld aufbrachte, es mit der Anmeldung am Nachmittag immer wieder zu versuchen, musste dann das Glück haben, einen Termin vor Weihnachten zu ergattern. Binnen kürzester Zeit waren diese ausgebucht. Testtermine gab es erst wieder ab 26. Dezember.

"Wie bei Ed-Sheeran-Konzert"

Die Stadt Linz reagierte Sonntagmittag und kündigte an, ab heute bis inklusive 26. Dezember im Design Center in Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariterbund sechs eigene Teststraßen mit einer Tageskapazität von insgesamt 2000 Tests anzubieten – zusätzlich zur Testmöglichkeit des Landes in der Linzer Glimpflingerstraße.

Video: Die Corona-Gratistests, die seit Sonntag in Oberösterreich möglich sind, haben einen etwas missglückten Start hingelegt.

Man wolle damit "der großen Testbereitschaft tausender verantwortungsbewusster Menschen Rechnung tragen", sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). In Linz konnte man sich ab gestern 15 Uhr online für die zusätzlichen Gratistests anmelden. Doch auch diese zusätzlichen Termine werden schon knapp. Stand 17 Uhr waren 66 Prozent der Termine vergeben, für 23. und 24. Dezember waren alle Termine bereits vergriffen. "Das letzte Mal habe ich so etwas erlebt, als ich Karten für ein Ed-Sheeran-Konzert für meine Tochter buchen wollte", sagte eine Mutter, die am Nachmittag Testungen ordern wollte.

Das Testmaterial für die Teststraßen im Design Center wird vom Land Oberösterreich zur Verfügung gestellt. "Der Andrang ist sehr hoch", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Wichtig ist, dass wir das Angebot rasch aufstocken." Auch in den fünf Teststationen des Landes werden die Kapazitäten erhöht werden, kündigte er an. Gemeinsam mit den städtischen Angeboten stünde damit nun bis 26. Dezember eine Tageskapazität von 7500 Tests zur Verfügung.

Tatsächlich gab es gestern am Standort Glimpflingerstraße schon eine Tageskapazität von rund 1500 Personen, wie WEMS-Geschäftsleiterin Nisa Maier-Grundböck bei einem Lokalaugenschein der OÖN sagte. Etliche Personen waren ohne Anmeldung gekommen. Sie mussten sich für einen Test anstellen, während angemeldete Personen schneller an die Reihe kamen – so wie Ben Müller: "Ich lasse mich heute testen, weil wir meine Oma besuchen möchten", sagte er den OÖN.

Auch Steyr richtet Teststation ein

Eine eigene Teststation wird auch die Stadt Steyr einrichten. Dort kann man sich von 22. bis 25. Dezember in der Stadthalle testen lassen. Man reagiere damit auf "die weit entfernten und völlig ausgebuchten Testmöglichkeiten, die vom Land Oberösterreich installiert worden sind", sagten der Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl und Steyrs Gesundheitsstadtrat Michael Schodermayr (beide SP). Der Dienst ist für Stadtbürger vorgesehen, "aber wir werden auch die Bewohner unserer Umlandgemeinden nicht abweisen, wenn das die Kapazitäten zulassen", sagt Schodermayr.

In Wels wird es, Stand gestern, keine eigene Teststation geben. Wie anderswo im Land wird es aber spezielle Testmöglichkeiten für Besucher von Altenheimen geben.

Oberösterreich war nicht das einzige Bundesland, in dem das Interesse für die Gratistests die Erwartungen übertraf. In Wien kam es gestern bei der Anreise mit dem Auto zur Teststraße im Austria Center zu teils massiven Verzögerungen. Das lag laut Stadt unter anderem daran, dass nicht alle Ankömmlinge registriert waren. Geringer war der Andrang bei den "Walk-ins". (mst/nieg/staro)

Testmöglichkeiten und Anmeldungen

Bis 6. Jänner bietet das Land Oberösterreich kostenlose Antigen-Schnelltests an. Um Online-Anmeldung auf ooe.testet.at wird ersucht. Menschen ohne Internet können ohne Anmeldung kommen. Wegen des starken Andrangs soll das Angebot von 21. bis inklusive 26. Dezember aufgestockt werden.

Das Land hat dafür fünf Standorte: in Vöcklabruck (Landwirtschaftliche Berufsschule, Höhenstraße 1), in Ried (Berufsschule, Volksfeststraße 7), in Bad Leonfelden (Sporthalle, Hagauer Straße 25) und in Schlierbach (Landwirtschaftliche Berufsschule in der Klosterstraße 11). In Linz steht die Berufsschule in der Glimpfingerstraße 8b zur Verfügung.

Überdies ist gestern in Linz mit dem Design Center ein weiterer Teststandort in Betrieb gegangen. Getestet wird bis 26. Dezember. Keine Termine mehr frei sind für 23. und 24. Dezember. Die Anmeldung erfolgt auf linz.at/massentest – Linzer ohne Internet können auch ohne Anmeldung kommen.

In Steyr wird in der Stadthalle von 22. bis 25. Dezember getestet. Anmeldungen telefonisch: 0800 / 500 178. In Wels steht vorerst keine eigene Teststation zur Verfügung.

Für Altenheim-Besuche gilt: Wer zu einem Angehörigen möchte, meldet dies dem Heim. Dieses informiert das Rote Kreuz, das die Zuweisung zu einem von 14 Drive-in-Standorten durchführt. Dafür hat das Land Oberösterreich mit dem Roten Kreuz Sonderöffnungszeiten vereinbart.

Kostenpflichtige Tests sind auch in zahlreichen Apotheken und Arztpraxen möglich.

