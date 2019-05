Video: Busfahrer prügelt in Linz auf Radfahrer ein

Es sind verstörende Bilder, die ein Video zeigt, das am Donnerstag ein Leser den OÖNachrichten zusandte. Der Schauplatz ist die Bushaltestelle in der Franckstraße in Linz. Ein Busfahrer schlägt auf einen Mann, der hinter einem Fahrrad steht ein. Nach einem Treffer im Gesicht stürzt der Mann neben dem Fahrrad zu Boden.

Der Busfahrer lässt aber nicht von ihm ab. Mehrmals schlägt er auf den am Boden liegenden Mann ein. Mehrere Schaulustige sind inzwischen stehen geblieben und beobachten den Vorfall. Der Radfahrer rappelt sich schließlich auf und reißt ruckartig die Fahrradkette aus ihrer Verankerung. Er versucht mit der Kette den Busfahrer zu schlagen. Dieser flüchtet sich in den Bus. An dieser Stelle endet das Video.

Video: Aufgenommen heute Nachmittag in der Franckstraße in Linz

Die Polizei bestätigt auf Anfrage lediglich „einen Vorfall bei einem Linienbus in Linz“. Die OÖNachrichten konfrontierten auch die Linz AG mit den Aufnahmen: „Es ist eine bestürzende Szene“. Der Fahrer werde umgehend vom Dienst suspendiert. Man werde diesen Vorfall „sehr genau prüfen.“ (hip)

